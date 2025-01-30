Литовские пограничники обнаружили возле границы с Беларусью 25-метровый тоннель 1 30.01.2025, 12:57

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Его использовали контрабандисты.

Подземный тоннель длиной около 25 метров обнаружили недалеко от границы с Беларусью сотрудники литовской Службы охраны государственной границы (VSAT), пишет LRT. Предполагается, что он использовался для перевозки контрабандны.

Тоннель был найден возле деревни Пашальчяй. Советник Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис не раскрыл его точное местоположение и обстоятельства обнаружения, пообещав «в ближайшее время» опубликовать «официальное заявление с полной информацией»

Хотя после установки физического барьера — защитного забора с колючей проволокой — на границе с Беларусью борьба с контрабандой значительно усложнилась, преступные группы продолжают искать новые способы незаконных перевозок. Среди используемых методов — GPS-датчики, зашифрованные каналы связи и даже воздушные шары для транспортировки контрабандных товаров, пишет LRT.

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