ВСУ взяли в плен бывшего украинского военного 1 30.01.2025, 13:23

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Предателю грозит пожизненное заключение.

Украинские воины взяли в плен военного из Крыма, который перешел на сторону врага. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В январе 2025 года во время штурма позиций врага на Донецком направлении бывший украинский военный попал в плен к ВСУ.

Следствие установило, что мужчина добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения РФ он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб.

Как отмечает ГБР, его родители до сих пор проживают в Полтавской области.

Фигуранту объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Предателю грозит пожизненное заключение.

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