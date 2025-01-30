ВСУ взяли в плен бывшего украинского военного

ВСУ взяли в плен бывшего украинского военного1
- 30.01.2025, 13:23
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Предателю грозит пожизненное заключение.
Украинские воины взяли в плен военного из Крыма, который перешел на сторону врага. Ему объявили подозрение в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
В январе 2025 года во время штурма позиций врага на Донецком направлении бывший украинский военный попал в плен к ВСУ.
Следствие установило, что мужчина добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения РФ он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб.
Как отмечает ГБР, его родители до сих пор проживают в Полтавской области.
Фигуранту объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Предателю грозит пожизненное заключение.