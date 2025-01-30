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«Лихай-Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах забросил 9 шайб «Бриджпорту» в АХЛ

  • 30.01.2025, 13:33
«Лихай-Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах забросил 9 шайб «Бриджпорту» в АХЛ
Алексей Колосов

Белорус сделал 26 сэйвов.

Белорусский вратарь системы «Филадельфия Флайерз» Алексей Колосов помог «Лихай-Вэлли Фантомз» разгромить «Бриджпорт Айлендерс» в АХЛ со счетом 9:2.

Матч проходил на домашнем льду «островитян» в ночь на 30 января, пишет betnews.by.

У победителей хет-трик оформил Уэйд Уиздом, дубль в активе Саму Туомалы, по голу добавили Луи Белпедио, Брендан Ферри, Алексис Гендрон и Массимо Риццо.

Колосов парировал 26 из 28 бросков. Он одержал свою первую победу после возвращения в «Лихай-Вэлли» из «Филадельфии». В 7 матчах текущего сезона АХЛ 23-летний минчанин одержал 2 победы, отразил 87,4% бросков при средней пропускаемости 3,59 шайбы за игру. В его активе есть одна результативная передача.

С 48 очками в 44 матчах «Лихай-Вэлли» занимает 9-е место в Восточной конференции.

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