«Лихай-Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах забросил 9 шайб «Бриджпорту» в АХЛ
- 30.01.2025, 13:33
Белорус сделал 26 сэйвов.
Белорусский вратарь системы «Филадельфия Флайерз» Алексей Колосов помог «Лихай-Вэлли Фантомз» разгромить «Бриджпорт Айлендерс» в АХЛ со счетом 9:2.
Матч проходил на домашнем льду «островитян» в ночь на 30 января, пишет betnews.by.
У победителей хет-трик оформил Уэйд Уиздом, дубль в активе Саму Туомалы, по голу добавили Луи Белпедио, Брендан Ферри, Алексис Гендрон и Массимо Риццо.
Колосов парировал 26 из 28 бросков. Он одержал свою первую победу после возвращения в «Лихай-Вэлли» из «Филадельфии». В 7 матчах текущего сезона АХЛ 23-летний минчанин одержал 2 победы, отразил 87,4% бросков при средней пропускаемости 3,59 шайбы за игру. В его активе есть одна результативная передача.
С 48 очками в 44 матчах «Лихай-Вэлли» занимает 9-е место в Восточной конференции.