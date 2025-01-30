РФ осталась без атомных подлодок «Тайфун»
- 30.01.2025, 13:50
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Чем они известны.
Одни из самых грозных подводных лодок в истории военно-морского флота - российские субмарины класса «Тайфун» (англ. Typhoon) - должны были оставаться на вооружении до 2026 года, но РФ досрочно их списала в пользу более новых подлодок класса «Борей» (Borei).
Об этом в статье на 19FortyFive пишет обозреватель, бывший сержант и уорент-офицер спецназа армии США Стив Балестриери.
Автор напомнил, что «Тайфуны» были разработаны, чтобы конкурировать с американскими атомными подводными лодками с баллистическими ракетами класса «Огайо» во время Холодной войны. Эти 48 000-тонные гиганты были способны нести 20 массивных БРПЛ РСМ-52, каждая из которых была вооружена до 10 ядерными боеголовками.
Последнюю и самую большую подлодку класса «Тайфун» «Дмитрий Донской» списали в 2021 году после более 40 лет службы, добавил Балестриери.
По его словам, «Тайфуны» могли похвастаться уникальными конструктивными особенностями, включая несколько прочных корпусов и удобства для экипажа, такие как сауна и бассейн:
«Несколько прочных корпусов были построены вокруг ракетных труб. По бокам было два параллельных корпуса. Третий корпус над ними, расположенный под огромным парусом, вмещал командный центр, в то время как четвертый корпус в носовой части служил торпедной камерой. Перед параллельными корпусами было 20 ракетных труб. В конструкцию каждой из них был включен титан для дополнительной прочности, и все они были плотно скреплены вместе».
Балестриери также добавил, что Советский судостроительный завод «Севмаш» построил только шесть из запланированных семи подводных лодок такого класса.