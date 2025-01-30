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«Ник и Майк»: КНДР продолжает унижать Лукашенко

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  • 30.01.2025, 13:56
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«Ник и Майк»: КНДР продолжает унижать Лукашенко
Фото: AFP

Напряжение для режима повышается.

«Выборы», на которые никто не пришел, позади. Хунта вздохнула с небольшим облегчением, что этот процесс прошел без серьезных эксцессов. И тут нечему удивляться: нет процесса – нет эксцессов. Единственный, кто мог внести сумятицу – это сама хунта, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Пришло время понять, что делать дальше. Внутренней легитимности нет. Денег нет. Внешние контакты все так же в полузамороженном состоянии, которое подчеркивает количество поздравлений с «победой» и их география. КНДР, к слову, продолжает унижать Лукашенко.

Задач несколько, некоторые взаимоисключающие.

Нужно ехать в Кремль за деньгами, например, уговорить начать стройку второй АЭС. Деньги сейчас, а стройка когда-нибудь потом. Однако в текущей ситуации пилить деньги на стройке может быть неинтересно уже и Кремлю, так как их не так уж много свободных осталось.

Нужно ехать в Китай хотя бы за символической поддержкой. Хотелось бы создать рычаг давления на Москву. Однако первый визит в Китай может вместо инструмента шантажа превратиться в блок для помощи от старшего брата.

С Западом все тоже сложно. И дело не только в Дональда Трампе, который ведет себя непредсказуемо, но жестко.

Новые санкции будут включать в себя фактически запретительные пошлины на ряд товаров. Их обход бессмысленный, а соблюдение очень дорого. Если модель будет успешной, то может быть масштабирована и на другие сектора, кроме удобрений и сельского хозяйства.

Поэтому нужно что-то делать. Инструмента в наличии два.

1. Нелегальная миграция – вероятна эскалация кризиса с целью выхода на переговоры.

2. Освобождение уже знаковых (не наш термин) политических заключенных, что создаст предпосылки для переговоров и переформатирования политического поля в эмиграции.

На всех столах придется играть одновременно. А здоровья маловато. Его и на «выборы» с трудом хватило. А тут напряжение повыше будет.

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