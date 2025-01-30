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Нацгвардейцы вывесили украинский флаг в тылу оккупантов в Донецкой области

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  • 30.01.2025, 14:01
  • 1,304
Нацгвардейцы вывесили украинский флаг в тылу оккупантов в Донецкой области

Операцию провели с помощью дрона.

В Донецкой области пилоты бригады «Красная Калина» Национальной гвардии Украины с помощью дрона закрепили флаг Украины в тылу врага – на вышке, которая находится под контролем окупантов. Видео опубликовал Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Операцию провели ночью, а к утру в небе развевался сине-желтый флаг.

«Этим поступком нацгвардейцы дали понять оккупантам, что их присутствие здесь временное. И этот жест – больше, чем символ. Это доказательство того, что каждый метр нашей земли будет возвращен, а флаг Украины будет развеваться над каждым оккупированным городом», - отметили в ОСУВ.

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