закрыть
30 января 2025, четверг, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы 14 суперполезных продуктов, которые можно долго хранить в кладовой

3
  • 30.01.2025, 14:14
  • 2,518
Названы 14 суперполезных продуктов, которые можно долго хранить в кладовой

Они богаты питательными веществами.

Термин «суперпродукты» относится к особенно богатым питательными веществами продуктам, которые обеспечивают множество важных преимуществ для здоровья.

Примерами являются орехи, фрукты и овощи. В отличие от свежих продуктов, суперпродукты, которые вы можете хранить в кладовой, не требуют охлаждения. Многие из них могут оставаться свежими в кладовой месяцами, что является еще одной причиной иметь их под рукой, пишет Realsimple.

Семена чиа

Помимо того, что семена чиа являются отличным источником антиоксидантов и минералов, они также богаты клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.

Зеленый чай

Он обладает впечатляющими противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, а согласно исследованиям, может защищать мозг от старения.

Фисташки

Они могут храниться до шести месяцев при комнатной температуре, и лучше всего их хранить в прохладном темном месте, например, в кладовой. Фисташки являются полноценным источником растительного белка, богатого клетчаткой, калием и полезными ненасыщенными жирами. Благодаря своему впечатляющему профилю питания фисташки могут помочь бороться с воспалением в организме и, согласно исследованию, могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Миндальное масло

Поскольку многие орехи считаются суперпродуктами, ореховые масла также считаются чрезвычайно полезными, если только они не содержат слишком много пальмового масла или добавленного сахара. Миндальное масло - одно из самых полезных ореховых масел, которое вы можете купить, и является отличным источником белка, витамина Е и магния.

Баночка миндального масла останется в кладовой не менее пяти месяцев, и ее часто можно употреблять даже после истечения срока годности.

Фарро

Фарро - древнее зерно, которое может храниться в кладовой около шести месяцев. В отличие от белого риса, фарро богато клетчаткой, белком, витаминами, минералами и антиоксидантами. Согласно исследованиям, оно также улучшает здоровье сердца и пищеварение благодаря впечатляющему содержанию клетчатки.

Киноа

Это древняя крупа, и она может храниться в кладовой около года. Киноа также является отличным источником клетчатки и белка. Кроме того, она содержит все девять незаменимых аминокислот и не содержит глютена. 

Чечевица

Чечевица и другие бобовые, такие как фасоль и горох, являются основными продуктами в кладовой и могут оставаться свежими три года. Они обеспечивают большое количество клетчатки и насыщающего белка, а также являются отличным источником витаминов группы B, которые помогают клеткам организма правильно функционировать.

Чеснок

Он считается суперпродуктом из-за своих многочисленных полезных для здоровья свойств. Помимо снижения риска сердечных заболеваний и укрепления иммунной системы, чеснок также богат антиоксидантами.

Чтобы извлечь максимальную пользу из чеснока, раздавите, нарежьте или измельчите и оставьте его на 10–15 минут перед приготовлением, чтобы активировать натуральный аллицин - мощное противовоспалительное соединение.

Оливковое масло первого отжима

Оно является источником мононенасыщенных жирных кислот, которые могут помочь уменьшить воспаление. Оно также обеспечивает впечатляющее количество полифенолов и витаминов E и K. Если вы храните оливковое масло в прохладном, темном месте, например, в кладовой, оно прослужит несколько месяцев.

Куркума

Это источник антиоксидантов, а также помогает бороться с воспалением. Куркума также может помочь уменьшить симптомы артрита, предотвратить болезнь Альцгеймера и облегчить проблемы с кишечником, такие как пищеварение и изжога. Независимо от того, где вы храните специю, она останется свежей в течение нескольких лет.

Сладкий картофель

На самом деле, батат содержит много витамина А и полон полезных для сердца калия и клетчатки. Даже его содержание углеводов заслуживает упоминания, потому что он состоит из сложных углеводов, которые дольше перевариваются и намного полезнее своих очищенных аналогов. Целый батат продержится в вашей кладовой около месяца. 

Водоросли

Воздушные водоросли могут не всем подойти, но если они вам нравятся, подумайте о покупке нори - вида сухих съедобных водорослей, которые обычно используются в суши, чтобы хранить их в кладовке. Они останутся свежими около трех лет и содержат витамин К, фолиевую кислоту, йод и клетчатку. 

Миндаль

Эти орехи имеют множество преимуществ, включая улучшение здоровья микробиома кишечника, уменьшение воспаления и помощь в обмене веществ, регуляции сахара в крови и работе мозга.

Арахисовое масло

Как и другие ореховые масла, арахисовое масло богато белком. Оно также содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры и насыщено необходимыми витаминами и минералами, включая впечатляющее количество антиоксидантного витамина Е и магния. 

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко