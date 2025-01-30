В Минске признали банкротом частный медцентр 30.01.2025, 14:26

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Разборки между учредителями добавили вопросов.

Медцентр «Клиника А1» в Минске признали банкротом. Проблемы у компании начались в 2022 году — тогда она столкнулась с проверками госорганов, лишением лицензии и разборками между учредителями, пишет «Зеркало».

Дело о банкротстве компании по заявлению управления Фонда соцзащиты населения (ФСЗН) возбудили 16 октября 2024-го.

В начале этого года судебные разборки продолжились. 13 января Экономический суд Минска признал клинику банкротом с ликвидацией (то есть окончательным ее закрытием).

На тот момент у нее была задолженность перед кредиторами на сумму 29 392,66 рубля. Это следует из судебного документа в едином госреестре сведений о банкротстве.

Как клиника дошла до такого состояния

«Клиника А1» была основана в 2019 году. Весной 2022-го медцентр подвергся сразу двум проверкам со стороны госорганов. После первой, проведенной санэпидемстанцией, учреждение еще планировали возобновить работу, устранив выявленные нарушения. Однако примерно через месяц Министерство здравоохранения приняло решение о лишении учреждения лицензии. Это оказалось для компании критическим ударом.

«Стало понятно, что ресурсов восстановить ее у нас не хватит», — рассказывали тогда в медцентре. У фирмы начали накапливаться задолженности перед поставщиками оборудования, а также просрочки по выплате зарплаты.

— Претензии Минздрава до нас, к сожалению, не дошли. Нам пришло предписание, что нас закрывают до момента исправления недостатков на срок до шести месяцев. Но как такового решения лечебно-контрольного совета Минздрава мы так и не получили. Нам не перечислили те недостатки, из-за которых нам приостановили деятельность, — говорила блогу «Отражение» директор Елена Шарафанович.

Как разборки между учредителями добавили вопросов

И без того сложная ситуация в этой клинике ухудшилась из-за конфликта между учредителями. Как ранее рассказывала руководительница медцентра, причиной пристального внимания госорганов стали жалобы Владимира Гурлева — сына одного из учредителей медцентра Людмилы Гурлевой.

— Сын второго учредителя, чтобы снять директора, писал жалобы в Минздрав, вообще всюду. А в результате прервали действие лицензии, — рассказывал в то время блогу «Отражение» учредитель медцентра Руслан Шарафанович.

Примечательно, что сейчас полный тезка Владимира Гурлева руководит другим медцентром «Клиника гуру», который был зарегистрирован в мае 2022 года — в разгар конфликта. Изначально основательницей этой новой клиники значилась Людмила Гурлева — соучредительница «Клиники А1». По данным на январь 2024 года, в этом новом медцентре работало два человека, хотя на сайте были перечислены 15 врачей.

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