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Кремль устранит Асада?

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  • Сергей Ауслендер
  • 30.01.2025, 14:28
  • 4,046
Кремль устранит Асада?

Башар – опасный свидетель.

Делегация из РФ посетила Сирию, где провела переговоры с Аль-Джулани (он же Ахмед Аль-Шараа), который как раз накануне объявил себя президентом. Главный вопрос: базы. Авиа – в Хмеймим и порт в Тартусе. Про Хмеймим можно забыть, никто их туда уже не пустит, вероятнее всего эту базу отожмут турки. А вот насчет порта еще можно разговаривать. Точнее, спросить – сколько?

Они и спросили, Джулани ответил: компенсации за разрушенные доблестными российскими ВКС города, это раз. И выдать Асада, это два. Обещали подумать, как говорилось в пресс-релизе российского МИДа – диалог не сложился. 

Насчет компенсаций – выплатили бы и не пикнули, делов то. Миллиард туда, два сюда. В Украине сколько тех миллиардов закопали и пустили по ветру. Да и не только в Украине. 

А вот насчет Асада, тут все сложнее. Дело, конечно, не в благородстве кремлевских, мол, своих не сдаем, не бросаем. Это ерунда, не гусары, чай, в других войсках служили, по другому ведомству. Нет. Башар – опасный свидетель, может на следствии (а понятно, что его, как Каддафи убивать не будут, будут судить) такого наговорить про отношения с Москвой, как вместе каптагоном барыжили, как нефть туда-сюда продавали, у ИГИЛ покупали и еще много чего.

Поэтому, я бы поставил на то, что в скором времени беглый Асад, завтракая в своем подмосковном имении, внезапно подавится овсяным печеньем, аллергия, отек Квинке и все, привет.

Сергей Ауслендер, Telegram

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