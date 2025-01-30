закрыть
30 января 2025, четверг, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Рост утильсбора приведет к «охлаждению» рынка новых легковых автомобилей

  • 30.01.2025, 14:33
  • 1,958
Эксперт: Рост утильсбора приведет к «охлаждению» рынка новых легковых автомобилей

Основной «удар» пришелся по гибридам.

В Беларуси установили новые ставки утильсбора, что, по мнению экспертов, приведёт к «охлаждению» рынка новых легковых автомобилей. Об этом заявил председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода.

Основной «удар» пришёлся по гибридам, заверил эксперт в комментарии для портала Office Life. Если раньше они пользовались льготами наравне с электромобилями, то теперь ставки для них сравнялись с автомобилями с ДВС. Так, для новых машин с объёмом двигателя от 1 до 2 литров, ввозимых из третьих стран через Россию и другие государства ЕАЭС, утильсбор вырос до 23 575,91 рубля. Для автомобилей с ДВС это увеличение вдвое, а для гибридов с таким объёмом — в целых 43 раза.

Электромобилей изменения коснулись в меньшей степени: ставка выросла в 2,1 раза до 1 148,86 рубля.

По мнению Сергея Вариводы, новые ставки утильсбора окажут влияние на розничные цены. «Повышение цен даже в одном существенном по объёму сегменте имеет свойство воздействовать на весь рынок», — отметил он.

Система регулирования цен, основанная на постановлении № 713, ограничила лишь наценки, но не сами розничные цены. Поэтому, как считает эксперт, повышение ставок утильсбора является «проинфляционной мерой».

Многие автодилеры, которые уже оплатили поставки автомобилей, рискуют не успеть завезти их в Беларусь до вступления в силу нового постановления (№ 50). Как отметил эксперт, многие из этих машин уже оплачены заказчиками, что может создать дополнительные сложности.

«Влияние такого значительного повышения ставок утильсбора на рынок ещё предстоит оценить, — сказал руководитель БАА. — Но с высокой вероятностью оно приведёт к существенному „охлаждению“ рынка новых легковых автомобилей».

По мнению эксперта, в первые месяцы года рынок может продолжить рост по инерции, но выйти на показатели продаж конца 2024 года будет проблематично. При этом доля производимых в Беларуси автомобилей, а также некоторых марок из Союзного государства, вероятно, вырастет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко