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Российский самолет заглох прямо на взлетной полосе

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  • 30.01.2025, 14:42
  • 4,720
Российский самолет заглох прямо на взлетной полосе

Среди пассажиров началась паника.

Самолет авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс Красноярск – Баку, заглох на взлетной полосе после ремонта системы кондиционирования.

Людей в аэропорту продержали около 2 часов, ссылаясь на починку лайнера. После им дали тот же самый самолет.

Инцидент вызвал панику среди пассажиров, несколько человек отказались лететь. В результате самолет смог вылететь, но 22 пассажира отказались от полета.

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