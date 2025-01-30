Российский самолет заглох прямо на взлетной полосе 6 30.01.2025, 14:42

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Среди пассажиров началась паника.

Самолет авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс Красноярск – Баку, заглох на взлетной полосе после ремонта системы кондиционирования.

Людей в аэропорту продержали около 2 часов, ссылаясь на починку лайнера. После им дали тот же самый самолет.

Инцидент вызвал панику среди пассажиров, несколько человек отказались лететь. В результате самолет смог вылететь, но 22 пассажира отказались от полета.

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