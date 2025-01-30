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«Открыла пакет — в заказе не хватало блюда»

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  • 30.01.2025, 14:48
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«Открыла пакет — в заказе не хватало блюда»

Белоруска поспорила с фастфуд-рестораном.

Историю неудачного семейного ужина рассказала Onliner читательница Катерина: ее спор с одним из фастфуд-ресторанов произошел из-за оплаченного блюда, которого не оказалось в доставленном заказе. По ее словам, вернуть деньги удалось только через несколько месяцев.

Катерина рассказывает, что спорная ситуация произошла 14 сентября 2024 года: в тот субботний вечер она хотела провести время с семьёй, посмотреть кино и заказать фастфуд. Еду заказали в KFC — через приложение, с самовывозом из ресторана и оплатой онлайн. Общая сумма составила 70,70 рубля.

— Через 10 минут на электронную почту пришло сообщение, что заказ можно забирать. За ним пошёл сын и вернулся домой. Я сразу же открыла пакет и обнаружила, что в нём не хватало «Баскет Дуэт острый». Это было блюдо для мужа, 500 граммов еды. Я позвонила в службу поддержки, надеялась, что ошибка быстро исправится и сын сможет забрать недостающую часть заказа. По телефону меня заверили, что проведут служебную проверку и перезвонят в течение получаса, но за это время так никто и не связался. Вместо того чтобы смотреть кино, пришлось заниматься проблемой с едой. Ещё через 10 минут я сама перезвонила в службу поддержки — там сказали, что со мной свяжутся завтра. В итоге еда остыла, настроение испортилось, семейный отдых не удался.

На следующий день, по словам Катерины, с ней так и не связались, а жалобу в мобильном приложении проигнорировали. Тогда, спустя почти месяц, она написала жалобу непосредственно в ресторане. Ответ пришёл ещё через месяц — с извинениями и купоном на бесплатный кофе. Но деньги за недоставленное блюдо так и не вернули.

В середине ноября Катерина написала повторную жалобу, где уже требовала не только вернуть 20,40 рубля за «Баскет Дуэт», но и 100 рублей компенсации морального ущерба за длительное решение вопроса.

Деньги всё же вернули

Журналисты обратились за комментарием в компанию «Бел Фуд Сервис», которая управляет ресторанами KFC в Беларуси. После внутреннего расследования представители сети сообщили:

— Мы провели расследование и обнаружили, что неправильно сработал скрипт кол-центра. Проблему уже решили и вернули деньги за заказ.

Факт возврата средств подтвердила и Катерина. По её словам, возвращены были все 70,70 рубля, а не только 20,40 рубля за «Баскет Дуэт». Кроме того, в качестве компенсации ей подарили несколько сувениров: термокружку, бутылку для воды и мозаику.

На данный момент претензий к ресторану у неё больше нет.

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