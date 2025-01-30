«Трамп планирует надавить на нефтяную болевую точку Кремля» 30.01.2025, 14:57

1,072

У США есть рычаги влияния.

Президент США Дональд Трамп выбрал верную позицию в отношении российского газа на нефти.

Об этом в интервью New Voice сообщил генеральный директор ООО Оператор ГТС Украины в 2019—2022 Сергей Макогон.

«Еще в июне 2022 года ЕС запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов, но были сделаны временные исключения для некоторых стран, а это Венгрия, Словакия и Чехия. Потому что у этих стран не было доступа к портам, чтобы иметь возможность получать топливо из других источников. За три года те, кто хотели, создали эти возможности. Чехия официально заявила, что планирует с середины этого года отказаться от российской нефти, они переходят на поставки не российского сырья по нефтепроводу TAL, который пролегает из Италии через Альпы», — подчеркнул Макогон.

Он также подчеркнул: «Венгрия и Словакия имеют возможность получать нефть через хорватский нефтепровод Adria, его мощностей достаточно для обеспечения всех потребностей венгерских НПЗ. Но они не хотят этого делать. Хотят получать дешевую российскую нефть, со значительным дисконтом. И они имеют возможность зарабатывать большие средства на продаже нефтепродуктов. Потому что в Венгрии они не стоят дешевле, чем в других странах ЕС. Это означает, что прибыль идет НПЗ, а затем в бюджет Венгрии и Словакии».

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости снизить мировые цены на нефть до 40 долларов за баррель, Макогон подчеркнул: «У США есть большие рычаги влияния на Саудовскую Аравию, которая является одним из крупнейших добытчиков и экспортеров нефти. Рычаги влияния они имеют и на основных покупателей российских энергоресурсов. РФ сейчас поставляет 81% своей нефти в две страны — Индию и Китай.

С Китаем отношения у США не очень, но с Индией они очень теплые. Мне кажется, Трамп сможет как-то договориться с Индией, и она начнет переходить на закупку американского или саудовского сырья. В таком случае Россия не сможет продать эту нефть в другие страны из-за санкций. Мне кажется, Трамп занял очень правильную позицию. Он понимает, что РФ может продолжать эту войну, только если будет получать поступления от продажи нефти и газа. В прошлом году Россия получила 108 млрд долларов, а военные расходы составили 109 млрд долларов. Война РФ против Украины финансируется за счет экспорта нефти и газа. Поэтому Трамп правильно планирует надавить на эту болевую точку РФ».

«Мне кажется, страны ОПЕК заинтересованы, чтобы занять нишу РФ, это где-то 11% рынка. Возможности ОПЕК по увеличению добычи составляют 4,8 млн баррелей в сутки. Это почти объем экспорта нефти РФ. Поэтому мне кажется, если США повлияет на покупателей российской нефти (Индию и Китай), и увеличится поставки нефти от ОПЕК, прежде всего из Саудовской Аравии, то можно будет значительно уменьшить доходы РФ от экспорта нефти», — отметил Макогон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com