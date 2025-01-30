На аукцион выставили участки на «золотых» землях возле Минска 30.01.2025, 15:05

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Есть и недорогие варианты.

В последний день зимы, как раз в начале строительного сезона, состоится большой аукцион. На торги выставлены участки на золотых землях: все относятся к Минскому району, большинство в пределах МКАД-2. Журналисты Realt поинтересовались ценами и узнали, на какие инженерные сети можно рассчитывать.

Колодищи, 8 км от МКАД

Можно ли купить здесь участок за дешево? Похоже, что нет. На этот аукцион выставили два смежных надела по 15,5 сотки, каждый из которых на торги выставлен за 80 000 рублей. Находятся они на крайней улице в новой части Колодищ, которую называют «Полигоном». Через дорогу — лес. Инженерная инфраструктура отличная — есть электричество, газ и водопровод.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 2 282 рубля.

Мачулищи, 13 км от МКАД

Здесь 15,2 сотки в КИЗ «Домосед» выставили на торги за начальные 53 000 рублей. Лес на границе участка. С инженерными сетями все в порядке: есть электричество, газ, водопровод и центральная канализация.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 2 437 рублей.

Богатырево, 3 км от МКАД

Здесь за 10 соток с электричеством, газом и водопроводом торги начнутся с 60 000 рублей.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 2 557 рублей.

Городище, 8 км от МКАД

Начальная стоимость участка площадью 14,1 сотки – 50 000 рублей. Имеется возможность подвести электричество, газ и водопровод.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 2 422 рубля.

Нелидовичи, 13 км от МКАД

В этой деревне на торги выставили сразу три смежных участка на новой улице вдоль большого поля — № 42,43,44. По площади они мало отличаются — 9,9, 9,2 и 9,5 сотки. Инженерная инфраструктура имеется: электричество, газ, водопровод.

Начальная стоимость одинакова для любого из трех — 22 000 рублей.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 618 рублей.

Дубинки, 26 км от МКАД

Если вам нужен большой участок, то обратите внимание на этот – 18,4 сотки земли за 20 000 рублей. Кроме огородно-садового потенциала, доступна хорошая инженерная инфраструктура: электричество, газ и водопровод.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 2 363,6 рублей.

Самуэлево, 22 км от МКАД

Здесь, в новой коттеджной части деревни, на продажу выставлены два участка по 15 соток. Из инженерных сетей только электричество, но зато ценник приятный — 15 000 рублей.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 2 217 рублей.

Куты, 19 км от МКАД

В этой небольшой деревне рядом с МКАД-2 можно побороться за участок площадью 12 соток. Есть водопровод и электричество. Начальная стоимость 11 500 рублей.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 1 760 рублей.

Чернолески, 20 км от МКАД

Здесь находится участок с наименьшей начальной стоимостью — 6 800 рублей за 10 соток. Инженерная инфраструктура: электричество и водопровод.

Победитель оплачивает расходы по подготовке документации для проведения аукциона в размере 2 292 рубля.

Аукцион состоится 28 февраля 2025 года в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5.

Прием документов — до 24 февраля включительно.

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