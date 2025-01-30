закрыть
30 января 2025, четверг, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцев

  • 30.01.2025, 15:15
ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцев
Арбель Йехуд

Перед их освобождением террористы устроили шоу.

Палестинские террористы из группировки ХАМАС передали двух израильтян и пятерых тайцев Международному комитету Красного креста, прежде их держали в заложниках, передает Al Jazeera.

Израиль получит своих граждан — 29-летнюю Арбель Йехуд и 80-летнего Гади Мозеса. Девушку перед передачей провели мимо развалин дома бывшего главаря ХАМАС Яхьи Синвара, вокруг Арбель и окруживших ее боевиков собралась толпа палестинцев, которые громко выражали свое недовольство. Израиль выразил протест переговорщикам со стороны ХАМАС за хаос перед возвращением заложников.

Арбель Йехуд была похищена 7 октября 2023 года вместе со своим партнером Ариэлем Кунио, который остался в секторе Газа. Она последняя захваченная израильтянка из числа гражданских, которых Израиль считал живыми. Йехуд работала гидом в GrooveTech — инновационном учебном центре на юге Израиля, который занимается исследованием космоса и технологиями.

Гади Мозес был похищен из своего дома в кибуце Нир-Оз, его жену боевики ХАМАС убили. Мозес — один из основателей кибуца и известен как агроном.

Также террористы освободили пятерых граждан Таиланда.

Ранее 30 января ХАМАС освободил военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко