Как Армения ответит Лукашенко

Как Армения ответит Лукашенко3
- 30.01.2025, 15:16
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Ереван готовит разрыв дипломатических отношений?
Армянское издание hraparak.am пишет, что Армения может разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко. Ереван готовит ответ на заявления белорусского диктатора о том, что премьер страны Никол Пашинян виновен в «потере Нагорного Карабаха»:
— Ни администрация премьер-министра, ни МИД Армении пока не отреагировали на заявления Лукашенко. Уже около полугода ни один чиновник из Армении не посещает Беларусь, Ереван отозвал своего посла из Минска из-за сделанных в Баку заявлений Лукашенко о том, что в Беларуси верили в победу Азербайджана и поддержали его.
По словам источника во власти, в эти дни обсуждается вопрос о разрыве армяно-белорусских дипломатических отношений. С другой стороны, они понимают, что без ведома Путина Лукашенко не сказал бы ничего подобного. Кстати, ходят слухи, что последний телефонный разговор Пашиняна с Путиным был очень жестким. Хотя Пашинян и пытался оправдаться, что членство в ЕС не означает отказ от отношений с Россией, но Путин очень сухо сказал ему, что этот шаг ни к чему хорошему Армению не приведет.