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Авиакатастрофа в США: спасатели нашли более 30 погибших

  • 30.01.2025, 15:38
Авиакатастрофа в США: спасатели нашли более 30 погибших
Фото: Getty Images

Масштабная операция продолжается в сложных условиях.

В Вашингтоне нашли более 30 тел погибших в результате крушения самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines из-за столкновения с вертолетом Black Hawk, сообщает NBC Washington со ссылкой на двух источников в четверг, 30 января.

Погибших вытянули из реки Потомак, куда пассажирский самолет упал после столкновения с вертолетом и развалился на две части.

Масштабная операция продолжается в сложных условиях, пишет NBC.

Вечером 29 января [в ночь на 30 января по Киеву] во время захода на посадку в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне региональный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk (Sikorsky H-60).

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, военный вертолет Black Hawk имел на борту трех военных.

После авиакатастрофы самолет упал в реку Потомак, где и ведутся основные спасательно-поисковые работы. По предварительным данным американских СМИ, о выживших свидетельств нет. 30 января спасатели извлекли из реки один черный ящик.

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