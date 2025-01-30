Авиакатастрофа в США: спасатели нашли более 30 погибших
- 30.01.2025, 15:38
Масштабная операция продолжается в сложных условиях.
В Вашингтоне нашли более 30 тел погибших в результате крушения самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines из-за столкновения с вертолетом Black Hawk, сообщает NBC Washington со ссылкой на двух источников в четверг, 30 января.
Погибших вытянули из реки Потомак, куда пассажирский самолет упал после столкновения с вертолетом и развалился на две части.
Масштабная операция продолжается в сложных условиях, пишет NBC.
Вечером 29 января [в ночь на 30 января по Киеву] во время захода на посадку в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне региональный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk (Sikorsky H-60).
На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, военный вертолет Black Hawk имел на борту трех военных.
После авиакатастрофы самолет упал в реку Потомак, где и ведутся основные спасательно-поисковые работы. По предварительным данным американских СМИ, о выживших свидетельств нет. 30 января спасатели извлекли из реки один черный ящик.