Авиакатастрофа в США: спасатели нашли более 30 погибших 30.01.2025, 15:38

Фото: Getty Images

Масштабная операция продолжается в сложных условиях.

В Вашингтоне нашли более 30 тел погибших в результате крушения самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines из-за столкновения с вертолетом Black Hawk, сообщает NBC Washington со ссылкой на двух источников в четверг, 30 января.

Погибших вытянули из реки Потомак, куда пассажирский самолет упал после столкновения с вертолетом и развалился на две части.

Масштабная операция продолжается в сложных условиях, пишет NBC.

Вечером 29 января [в ночь на 30 января по Киеву] во время захода на посадку в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне региональный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk (Sikorsky H-60).

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, военный вертолет Black Hawk имел на борту трех военных.

После авиакатастрофы самолет упал в реку Потомак, где и ведутся основные спасательно-поисковые работы. По предварительным данным американских СМИ, о выживших свидетельств нет. 30 января спасатели извлекли из реки один черный ящик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com