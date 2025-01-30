ПАСЕ отказалась признавать «выборы» в Беларуси

ПАСЕ отказалась признавать «выборы» в Беларуси4
- 30.01.2025, 15:44
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Резолюцию приняли единогласно.
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию о непризнании президентских «выборов» в Беларуси от 26 января 2025 года.
В документе отмечается, что так называемые «выборы» 26 января не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов. ПАСЕ не видит оснований признавать легитимность Лукашенко.
Режиму Лукашенко предлагают прекратить все репрессии против инакомыслия, немедленно освободить политзаключенных и обеспечить их реабилитацию, объявить амнистию для всех арестованных по политическим мотивам и прекратить пытки и бесчеловечное обращение с заключенными. Также ПАСЕ призывает обеспечить организацию свободных и справедливых выборов с соблюдением гражданских и политических прав и свобод.