Atlantic Council: Режим Путина выглядит хрупким
- 30.01.2025, 15:58
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Нефтегазовая промышленность РФ выглядит наиболее уязвимым сектором.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Москве экономическими мерами, включая налоги, пошлины и санкции, если президент РФ Владимир Путин не согласится прекратить войну в Украине. Нефтегазовая промышленность РФ выглядит наиболее уязвимым сектором военной экономики.
Старший журналист по энергетике Аура Сабадус в своей колонке для Atlantic Council пишет, что санкции США в отношении российской энергетической отрасли ужесточили в первые недели 2025 года. Этот пакет был один из самых агрессивных с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Многие ожидают, что теперь из США будет экспортироваться больше СПГ в Европу, что потенциально заменит российский газ. Увеличение американского экспорта в этой ситуации поставит Трампа в сильное положение перед переговорами о возможном урегулировании войны в Украине.
Потенциально президент США может усилить давление на Путина, призвав украинские власти запретить транзит российской нефти через Украину в Венгрию. Дополнительные варианты включают в себя снижение предельной цены, дальнейшие санкции в отношении оставшихся поставок и расширение вторичных санкций.
У Вашингтонга может быть меньше вариантов санкций, связанных с газом. Поскольку в 2025 году прогнозируется восстановление спроса со стороны ключевых импортеров СПГ, таких как Китай и Индия, американский экспорт может быть перенаправлен в Азию, в результате чего Европа будет больше зависеть от российского СПГ и трубопроводного газа. Дополнительное производство СПГ в Канаде может расширить возможности поставок в конце этого года, но этого может быть недостаточно, чтобы удовлетворить европейских потребителей или решить проблемы, связанные с ростом счетов за электроэнергию.
Хотя усилия Трампа по подрыву российской экономики столкнутся с рядом проблем, нет сомнений в том, что энергетическая империя Путина выглядит весьма хрупкой. В частности, российский «Газпром», похоже, находится в сложном положении. За последние два года флагманская энергетическая компания Кремля понесла многомиллиардные убытки, а в 2025 году эта тенденция может усугубиться в связи с прекращением транзита газа через Украину. Перспективы «Газпрома» настолько неблагоприятны, что компания, по некоторым данным, планирует повысить цены на газ внутри страны.
В идеале США в ближайшие месяцы будут тесно сотрудничать с ЕС и Великобританией, чтобы расширить и одновременно ужесточить действующие санкции в отношении энергетического сектора России. Это послужит сигналом для Москвы, что нынешние экономические проблемы России только усугубятся, если Путин откажется от прекращения войны против Украины путем переговоров.