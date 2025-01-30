Atlantic Council: Режим Путина выглядит хрупким 30.01.2025, 15:58

1,736

Фото: Getty Images

Нефтегазовая промышленность РФ выглядит наиболее уязвимым сектором.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Москве экономическими мерами, включая налоги, пошлины и санкции, если президент РФ Владимир Путин не согласится прекратить войну в Украине. Нефтегазовая промышленность РФ выглядит наиболее уязвимым сектором военной экономики.

Старший журналист по энергетике Аура Сабадус в своей колонке для Atlantic Council пишет, что санкции США в отношении российской энергетической отрасли ужесточили в первые недели 2025 года. Этот пакет был один из самых агрессивных с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Многие ожидают, что теперь из США будет экспортироваться больше СПГ в Европу, что потенциально заменит российский газ. Увеличение американского экспорта в этой ситуации поставит Трампа в сильное положение перед переговорами о возможном урегулировании войны в Украине.

Потенциально президент США может усилить давление на Путина, призвав украинские власти запретить транзит российской нефти через Украину в Венгрию. Дополнительные варианты включают в себя снижение предельной цены, дальнейшие санкции в отношении оставшихся поставок и расширение вторичных санкций.

У Вашингтонга может быть меньше вариантов санкций, связанных с газом. Поскольку в 2025 году прогнозируется восстановление спроса со стороны ключевых импортеров СПГ, таких как Китай и Индия, американский экспорт может быть перенаправлен в Азию, в результате чего Европа будет больше зависеть от российского СПГ и трубопроводного газа. Дополнительное производство СПГ в Канаде может расширить возможности поставок в конце этого года, но этого может быть недостаточно, чтобы удовлетворить европейских потребителей или решить проблемы, связанные с ростом счетов за электроэнергию.

Хотя усилия Трампа по подрыву российской экономики столкнутся с рядом проблем, нет сомнений в том, что энергетическая империя Путина выглядит весьма хрупкой. В частности, российский «Газпром», похоже, находится в сложном положении. За последние два года флагманская энергетическая компания Кремля понесла многомиллиардные убытки, а в 2025 году эта тенденция может усугубиться в связи с прекращением транзита газа через Украину. Перспективы «Газпрома» настолько неблагоприятны, что компания, по некоторым данным, планирует повысить цены на газ внутри страны.

В идеале США в ближайшие месяцы будут тесно сотрудничать с ЕС и Великобританией, чтобы расширить и одновременно ужесточить действующие санкции в отношении энергетического сектора России. Это послужит сигналом для Москвы, что нынешние экономические проблемы России только усугубятся, если Путин откажется от прекращения войны против Украины путем переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com