В пятницу в Беларуси будет до +10, но потом начнется небольшое похолодание

В пятницу в Беларуси будет до +10, но потом начнется небольшое похолодание1
- 30.01.2025, 15:59
В последний день января прогнозируются небольшие кратковременные дожди.
В последний день января в Беларуси ожидаются небольшие кратковременные дожди в дневное время, в то время как ночью осадков почти не предсказывается. Метеорологи также предупреждают о возможности слабого тумана в некоторых регионах.
В пятницу ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +5 градусов (в Минске — от 0 до +2). Днем же температура поднимется до +4...+10 градусов (в столице — 4-6 градусов тепла).
В выходные дни начнется небольшое похолодание. В субботу ночью температура составит от -2 до +5, а в дневное время — от 0 до +5. Осадки, включая дождь и мокрый снег, могут наблюдаться почти на всей территории страны. В воскресенье ночью температура опустится до -5...0 градусов, а в дневные часы будет варьироваться от -4 до +2. Снег ожидается практически по всей Беларуси.