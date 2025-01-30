закрыть
30 января 2025, четверг, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В пятницу в Беларуси будет до +10, но потом начнется небольшое похолодание

1
  • 30.01.2025, 15:59
В пятницу в Беларуси будет до +10, но потом начнется небольшое похолодание

В последний день января прогнозируются небольшие кратковременные дожди.

В последний день января в Беларуси ожидаются небольшие кратковременные дожди в дневное время, в то время как ночью осадков почти не предсказывается. Метеорологи также предупреждают о возможности слабого тумана в некоторых регионах.

В пятницу ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +5 градусов (в Минске — от 0 до +2). Днем же температура поднимется до +4...+10 градусов (в столице — 4-6 градусов тепла).

В выходные дни начнется небольшое похолодание. В субботу ночью температура составит от -2 до +5, а в дневное время — от 0 до +5. Осадки, включая дождь и мокрый снег, могут наблюдаться почти на всей территории страны. В воскресенье ночью температура опустится до -5...0 градусов, а в дневные часы будет варьироваться от -4 до +2. Снег ожидается практически по всей Беларуси.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко