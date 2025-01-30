Дроны уничтожили российский танк, который оккупанты перевозили на трале 30.01.2025, 16:10

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иллюстративное фото

Видеофакт.

Операторы дронов 53-й ОМБр ВСУ имени князя Владимира Мономаха уничтожили российский танк, который оккупанты перевозили грузовиком в Варваровке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

«Сегодня у п***ров неприятный инцидент - в Варваровке сгорел танк на трале. Пилоты из 53 ОМБр дали комарику позавтракать», - отмечается в комментарии к видео.

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