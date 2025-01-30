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Кремль сбагрит Асада в Беларусь?

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  • Василь Верас
  • 30.01.2025, 16:18
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Кремль сбагрит Асада в Беларусь?

Камнем преткновения в переговорах между Россией и новыми властями Сирии стал бывший диктатор.

После краха своего режима тиран прилетел в Москву. Теперь Дамаск требует выдачи Асада, чтобы его судить.

России, заинтересованной в том, чтобы хотя бы частично сохранить позиции в Сирии, невыгодно отвечать отказом. Но и экстрадировать союзника не хочется – это влечет за собой репутационные потери в глазах других «друзей».

По имеющейся информации, Кремль рассматривает вариант с перемещением Асада в Беларусь. Это, по мнению Москвы, позволит ей снять проблемный вопрос на переговорах с нынешним сирийским руководством.

На первый взгляд, Александр Лукашенко мало чем рискует. Особых интересов в Сирии у него нет. Зато есть симпатия к Башару Асаду: «Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал».

Кроме того, у Лукашенко уже есть соответствующий опыт. Экс-глава Кыргызстана Курманбек Бакиев после свержения оказался именно в Беларуси и был обласкан тут.

Сделка по Асаду выглядит для Лукашенко удобным поводом, чтобы вытрясти из Путина существенную сумму. Но побочные эффекты тоже возможны.

Дело в том, что режим Асада был не только тиранией, но и наркоимперией, зарабатывавшей огромные деньги на производстве каптагона. Этот «кокаин для бедных» стал в последние годы очень популярным на Ближнем Востоке.

Центром производства синтетического наркотика стала именно Сирия. Каптагон изготовлялся и продавался в таком количестве, что без участия властей это было бы невозможно. По сообщениям прессы, к наркоторговле были напрямую причастны сирийские органы госбезопасности, Четвертая бронетанковая дивизия и даже Махер Асад – младший брат Башара. Очевидно, что и сам диктатор не находился в неведении и, как минимум, санкционировал бизнес на каптагоне.

Существует немалая вероятность, что новые сирийские власти вскроют преступные схемы Асадов и их окружения, предъявив доказательства и обвинения на официальном уровне. Конечно, имиджу Лукашенко уже мало что может повредить. Но одно дело – давать убежище бывшему главе государства, и совсем другое – руководителю наркоимперии.  

Василь Верас, «Салiдарнасць»

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