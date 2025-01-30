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Муж пассажирки разбившегося самолета American Airlines рассказал о ее последнем сообщении

  • 30.01.2025, 16:25
  • 3,904
Муж пассажирки разбившегося самолета American Airlines рассказал о ее последнем сообщении

По словам одного из очевидцев, в момент крушения он услышал очень громкий шум.

Мужчина, чья жена находилась на борту пассажирского самолета American Airlines, который упал в реку Потомак после столкновения с вертолетом Black Hawk армии США, рассказал, о чем было ее последнее сообщение.

Хамад Раза рассказал журналистам, что переписывался с супругой в ожидании посадки самолета, пишет CBS. По его словам, последнее сообщение, которое он получил от нее, было о том, что самолет должен приземлиться через 20 минут.

Раза также рассказал, что пытался ответить супруге, но ни одного из его сообщений так и не было доставлено.

«Вот тогда я понял, что что-то не так», — цитируют его журналисты.

Мужчина сообщил, его жена, которой 26 лет, была в Уичито по работе и всегда боялась летать. Они женаты чуть больше двух лет.

По словам одного из очевидцев, в момент крушения он услышал очень громкий шум. Абади Исмаил рассказал NBC News, что собирался идти спать, как неожиданно услышал необычный звук.

Выглянув в окно, он увидел дым с южной стороны аэропорта.

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