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«Лукашенко могут заменить на шпица Умку»

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  • 30.01.2025, 16:28
  • 4,174
«Лукашенко могут заменить на шпица Умку»

Украинский депутат прошелся по диктатору на заседании ПАСЕ.

30 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняли резолюцию под названием «Настоятельная необходимость проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси». За этот документ проголосовали все 79 членов ПАСЕ, принявших участие в голосовании.

Во время дебатов украинский депутат Алексей Гончаренко рассказал, почему Лукашенко устраивает репрессии против белорусов:

— Но, к сожалению, он не любит людей, поэтому он их избивает, сажает в тюрьмы, выживает из страны. Умку я вспомнил потому, что собака пометила избирательный участок. И это лучшая иллюстрация к этим так называемым выборам.

В реальности Беларусь — это оккупированная страна. И Лукашенко не кто иной, как марионетка в руках Путина. Путин может его даже заменить на шпица, потому что Умка явно умнее Лукашенко.

Гончаренко подчеркнул, что Беларусь сегодня — плацдарм для Путина и опасность для каждого «на этом континенте». По его мнению, одних резолюций недостаточно, настала пора действий.

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