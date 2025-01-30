«Лукашенко могут заменить на шпица Умку» 4 30.01.2025, 16:28

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Украинский депутат прошелся по диктатору на заседании ПАСЕ.

30 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняли резолюцию под названием «Настоятельная необходимость проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси». За этот документ проголосовали все 79 членов ПАСЕ, принявших участие в голосовании.

Во время дебатов украинский депутат Алексей Гончаренко рассказал, почему Лукашенко устраивает репрессии против белорусов:

— Но, к сожалению, он не любит людей, поэтому он их избивает, сажает в тюрьмы, выживает из страны. Умку я вспомнил потому, что собака пометила избирательный участок. И это лучшая иллюстрация к этим так называемым выборам.

В реальности Беларусь — это оккупированная страна. И Лукашенко не кто иной, как марионетка в руках Путина. Путин может его даже заменить на шпица, потому что Умка явно умнее Лукашенко.

Гончаренко подчеркнул, что Беларусь сегодня — плацдарм для Путина и опасность для каждого «на этом континенте». По его мнению, одних резолюций недостаточно, настала пора действий.

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