WSJ: Meta выплатит Трампу 25 миллионов долларов 4 30.01.2025, 16:34

1,040

За блокировку аккаунтов в соцсетях.

Компания Meta согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу $25 млн для урегулирования иска 2021 года, который он подал по приостановлению его учетных записей в Facebook и Instagram после штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник 29 января.

Американская газета пишет, что $3 млн пойдут на покрытие юридических расходов, $22 млн передадут в фонд президентской библиотеки Трампа. Meta не признает правонарушений в рамках сделки.

Шаг Meta стал значительной уступкой со стороны крупной технологической компании и победой для Трампа, ранее критиковавшего платформы социальных сетей за цензуру, но в последнее время наладившего отношения с технологическими титанами, в частности с генеральным директором Meta Марком Цукербергом, отмечает издание.

Как пишут авторы статьи, во время телефонного разговора с инвесторами 29 января, посвященного квартальным финансовым результатам Meta, Цукерберг похвалил администрацию Трампа за поддержку американских технологических компаний и «защиту наших ценностей». Он добавил, что «это будет важным годом для переосмысления наших отношений с правительствами».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com