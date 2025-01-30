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WSJ: Meta выплатит Трампу 25 миллионов долларов

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  • 30.01.2025, 16:34
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WSJ: Meta выплатит Трампу 25 миллионов долларов

За блокировку аккаунтов в соцсетях.

Компания Meta согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу $25 млн для урегулирования иска 2021 года, который он подал по приостановлению его учетных записей в Facebook и Instagram после штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник 29 января.

Американская газета пишет, что $3 млн пойдут на покрытие юридических расходов, $22 млн передадут в фонд президентской библиотеки Трампа. Meta не признает правонарушений в рамках сделки.

Шаг Meta стал значительной уступкой со стороны крупной технологической компании и победой для Трампа, ранее критиковавшего платформы социальных сетей за цензуру, но в последнее время наладившего отношения с технологическими титанами, в частности с генеральным директором Meta Марком Цукербергом, отмечает издание.

Как пишут авторы статьи, во время телефонного разговора с инвесторами 29 января, посвященного квартальным финансовым результатам Meta, Цукерберг похвалил администрацию Трампа за поддержку американских технологических компаний и «защиту наших ценностей». Он добавил, что «это будет важным годом для переосмысления наших отношений с правительствами».

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