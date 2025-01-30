В Кремле сильно взволновались
- Алексей Лушников
- 30.01.2025, 16:50
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Страхи умножаются на новые страхи.
Колумбийский ультиматум Трампа и мощный троллинг Такера Карлсона слились соляным раствором в психиатрические раны хозяина Кремля. Страхи умножаются на новые страхи.
Заявление Карлсона о попытке убийства президента РФ администрацией Байдена должно быть тщательно расследовано, заявил председатель Госдумы Володин.
Он также назвал подготовку такого покушения «прямым путем к началу ядерной войны».
Алексей Лушников, Telegram