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В Кремле сильно взволновались

  • Алексей Лушников
  • 30.01.2025, 16:50
  • 2,840
В Кремле сильно взволновались
Такер Карлсон

Страхи умножаются на новые страхи.

Колумбийский ультиматум Трампа и мощный троллинг Такера Карлсона слились соляным раствором в психиатрические раны хозяина Кремля. Страхи умножаются на новые страхи.

Заявление Карлсона о попытке убийства президента РФ администрацией Байдена должно быть тщательно расследовано, заявил председатель Госдумы Володин.

Он также назвал подготовку такого покушения «прямым путем к началу ядерной войны».

Алексей Лушников, Telegram

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