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Ученые нашли различия в способностях мужчин и женщин достигать целей

  • 30.01.2025, 16:53
Ученые нашли различия в способностях мужчин и женщин достигать целей

Мужчины более склонны к состоянию потока.

Ученые из Норвежского университета науки и технологий провели исследование, которое выявило, что мужчины и женщины обладают разными сильными сторонами в процессе достижения своих целей. Оказавшись более страстными и способными легче входить в состояние потока, мужчины, по словам исследователей, отличаются от женщин, которые, в свою очередь, обладают большей настойчивостью. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

В ходе работы ученые проанализировали данные 529 человек, из которых 323 были женщинами и 204 мужчинами. Средний возраст участников составил 28 лет. Исследование показало, что мужчины более склонны к состоянию потока — психологическому состоянию, при котором человек полностью поглощен выполняемой деятельностью. Именно это помогает им достигать успеха.

В то же время женщины имеют более сильную мотивацию и стремление получить необходимый результат, что также играет ключевую роль в достижении целей.

«Интересный результат нашего исследования заключается в том, что между мотивацией и потоком существует сильная взаимосвязь. И несмотря на гендерные различия, многие участники обладали как высокой мотивацией, так и способностью находить поток», — отметил профессор Гермундур Сигмундссон.

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