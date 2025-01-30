Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных
- 30.01.2025, 16:57
Израильская сторона добивается гарантий от ХАМАС.
Власти Израиля приняли решение приостановить освобождение палестинских заключенных в знак протеста против организации процесса возвращения израильских заложников из плена террористов ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Освобождение палестинских заключенных отложено до тех пор, пока не будут получены гарантии освобождения следующих групп заложников в безопасной обстановке.
«Израиль требует, чтобы посредники добились этого», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.
Палестинские заключенные уже находились в автобусах и выехали с территории тюрьмы, когда этот процесс был приостановлен.