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На Мозырском НПЗ отрицают атаку российского беспилотника

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  • 30.01.2025, 17:02
  • 1,600
На Мозырском НПЗ отрицают атаку российского беспилотника

На заводе заявили, что в его сторону летят «утки».

Мозырский нефтеперерабатывающий завод опроверг сообщения об атаке беспилотников на предприятие, которые появились в ряде украинских телеграм-каналов 29 января. Об этом говорится в посте, который был опубликован в телеграм-канале завода.

«В сторону Мозырского НПЗ летят «утки», но точно не БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Мозырского завода.

Генеральный директор предприятия Виталий Павлов домыслы об атаках на завод опроверг: «Коллектив завода работает в штатном режиме».

Сообщения об атаке беспилотников вечером 29 января появились в некоторых украинских телеграм-каналах.

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