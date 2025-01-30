В Минске ослепленный солнцем водитель снес светофор

В Минске ослепленный солнцем водитель снес светофор2
- 30.01.2025, 17:16
Видеофакт.
В Минске водитель легковушки снес светофор. Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Происшествие случилось 30 января около 13.30. По предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель Renault двигался по улице Уральской. При повороте налево на улицу Долгобродскую он не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект.
По словам мужчины, его ослепило солнце.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения.