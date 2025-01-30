Белорусы смогут без визы ездить еще в одну страну 5 30.01.2025, 17:33

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Более года понадобилось сторонам, чтобы решить все юридические вопросы.

C 30 января 2025 года наконец начинает действовать межправительственное соглашение о безвизовом режиме для жителей Беларуси и Вьетнама.

Этот документ был подписан еще в декабре 2023-го во время официального визита премьер-министра Романа Головченко в Ханой.

Более года понадобилось сторонам, чтобы решить все юридические вопросы. Теперь граждане обеих стран, имеющие обычные паспорта, могут по безвизовому режиму въезжать на 30 дней. Общий же срок пребывания на территории другого государства не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

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