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На минской Комаровке уже появились первые белорусские тюльпаны

  • 30.01.2025, 17:44
На минской Комаровке уже появились первые белорусские тюльпаны

В этом году они расцвели раньше.

На календаре еще январь, а на Комаровском рынке уже продают тюльпаны, выращенные в Беларуси. Узнали, сколько стоят первые цветы.

Как известно, белорусские цветоводы специально выращивают тюльпаны специально к праздникам. Первый урожай обычно собирают к 14 февраля, а второй – к 8 Марта.

Но в этом году первые цветы появились чуть раньше обычного. Один тюльпан стоит Br6.

Знатоки говорят, что ближе к праздникам букеты подешевеют.

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