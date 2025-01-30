На минской Комаровке уже появились первые белорусские тюльпаны
- 30.01.2025, 17:44
В этом году они расцвели раньше.
На календаре еще январь, а на Комаровском рынке уже продают тюльпаны, выращенные в Беларуси. Узнали, сколько стоят первые цветы.
Как известно, белорусские цветоводы специально выращивают тюльпаны специально к праздникам. Первый урожай обычно собирают к 14 февраля, а второй – к 8 Марта.
Но в этом году первые цветы появились чуть раньше обычного. Один тюльпан стоит Br6.
Знатоки говорят, что ближе к праздникам букеты подешевеют.