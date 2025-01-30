Бельгия закрыла свое воздушное пространство 1 30.01.2025, 18:28

4,038

Запрещен взлет и приземление всех самолетов.

Из-за технических проблем в бельгийской авиадиспетчерской службе Skeyes страна временно ограничила доступ к своему воздушному пространству.

Об этом пишет De Standaard.

Со второй половины дня в четверг, 30 января, в Бельгии запретили взлет и приземление всех самолетов.

В авиадиспетчерской службе Skeyes объяснили, что причиной закрытия воздушного пространства стала «техническая проблема», которую обнаружили около 15:00 по местному времени.

По словам представителя Skeyes Курта Вервиллигена, система управления воздушным движением, которая используется Skeyes для управления воздушным пространством Бельгии, «не функционирует должным образом».

Причина проблемы пока не известна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com