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Бельгия закрыла свое воздушное пространство

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  • 30.01.2025, 18:28
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Бельгия закрыла свое воздушное пространство

Запрещен взлет и приземление всех самолетов.

Из-за технических проблем в бельгийской авиадиспетчерской службе Skeyes страна временно ограничила доступ к своему воздушному пространству.

Об этом пишет De Standaard.

Со второй половины дня в четверг, 30 января, в Бельгии запретили взлет и приземление всех самолетов.

В авиадиспетчерской службе Skeyes объяснили, что причиной закрытия воздушного пространства стала «техническая проблема», которую обнаружили около 15:00 по местному времени.

По словам представителя Skeyes Курта Вервиллигена, система управления воздушным движением, которая используется Skeyes для управления воздушным пространством Бельгии, «не функционирует должным образом».

Причина проблемы пока не известна.

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