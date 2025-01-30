Бельгия закрыла свое воздушное пространство

Бельгия закрыла свое воздушное пространство1
- 30.01.2025, 18:28
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Запрещен взлет и приземление всех самолетов.
Из-за технических проблем в бельгийской авиадиспетчерской службе Skeyes страна временно ограничила доступ к своему воздушному пространству.
Об этом пишет De Standaard.
Со второй половины дня в четверг, 30 января, в Бельгии запретили взлет и приземление всех самолетов.
В авиадиспетчерской службе Skeyes объяснили, что причиной закрытия воздушного пространства стала «техническая проблема», которую обнаружили около 15:00 по местному времени.
По словам представителя Skeyes Курта Вервиллигена, система управления воздушным движением, которая используется Skeyes для управления воздушным пространством Бельгии, «не функционирует должным образом».
Причина проблемы пока не известна.