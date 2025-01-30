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«Это самоуправство водителя»

  • 30.01.2025, 19:07
«Это самоуправство водителя»

Белорусы, которые ездят в Польшу и Литву автобусами, жалуются на закрытые туалеты.

Белорусы, которые пересекают границу автобусами, жалуются, что водители закрывают туалеты. Такие сообщения журналисты нашли в приграничных чатах. Пассажиры сетуют на неудобства и обращаются к представителям компаний-перевозчиков. Одни называют закрытые туалеты самоуправством водителей, другие считают, что во всем виноваты сами пассажиры. Most изучил профильные чаты и нормативные документы.

«Можно пожаловаться»

«Туалет в автобусе был, но закрыт. Водитель его открывал для проверки пограничнику», — пишет один из пользователей чата «ГраницаBY».

«Я поинтересовался у нормального водителя „Евролайнса“ на этот счет, и он четко сказал, что туалеты должны быть открыты. Если нет, это чистой воды самоуправство водителя!» — пишет другой.

Судя по обсуждениям в чате, вопрос закрытого туалета в автобусах актуален для многих рейсов в Польшу и Литву. Это создает проблемы: немало белорусов ездят с маленькими детьми, да и очереди на границах бывают такими, что работающий туалет — вовсе не прихоть.

Одна из белорусок за ответом на насущный вопрос обратилась к представителю компании-перевозчика. Там ответили, что туалеты в автобусах есть, но, будут они работать или нет, зависит от водителя.

«Что значит зависит от водителя? Насколько нам известно, на международных рейсах обязан быть и работать туалет. Она сразу замялась и сказала: обратитесь к начальнику смены, потому как у меня нет инструкций, что и как должно быть. Она (начальник смены. — Прим. ред.) сказала, что туалет обязан быть и работать. Если водитель отказывается его открывать, можно пожаловаться», — пересказывает диалог с перевозчиком белоруска.

«Все зависит от культуры граждан»

Между тем некоторые пользователи встали на защиту водителей. Мол, если туалет засорился, значит, он непригоден для эксплуатации, и водитель имеет полное право его закрыть.

«Да, водитель обязан соблюдать определенные правила. Но и пассажирам не мешало бы быть немного воспитаннее», — пишет один из участников обсуждения.

По мнению пользователя, туалет закрывают только тогда, когда он «забит прокладками или памперсами» или «загажен не только унитаз, но даже и стены».

«Все зависит от культуры граждан!» — подытожил белорус.

«Берите ребенку памперс»

Обязаны открывать только исправный туалет, в противном случае — туалетом запрещено пользоваться по правилам эксплуатации. Таким мнением делится еще один пассажир.

«Будет ли функционировать туалет именно в том автобусе, на котором вы поедете, никто не знает: ни водитель, ни диспетчер, ни начальник смены. Нострадамусов среди них нет. Берите ребенку памперс, если он не может два часа высидеть без туалета!» — советует пользователь.

«Нафиг он вам надо?»

Впрочем, с этим мнением не все согласны. Один из пассажиров рассказал, что однажды поинтересовался у водителя, открыт ли туалет. И получил следующий ответ:

«Нафиг он вам надо? Тут езды на два часа, а мне потом его убирать надо, обойдетесь!»

Что говорит закон

На законодательном уровне в Беларуси не прописаны требования к наличию туалета в автобусах, выполняющих международные рейсы. Но в документах, которые регулируют общие правила пассажирских перевозок, говорится о санитарных удобствах. Вот, например, что обязан перевозчик, согласно Закону «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»:

п. 4.2.6. Обеспечивать техническое и санитарное состояние, оснащение и оформление транспортного средства в соответствии с установленными требованиями;

п. 4.2.7. Обеспечивать безопасность выполнения автомобильных перевозок пассажиров и дорожного движения, соблюдать экологические и санитарные нормы и правила.

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