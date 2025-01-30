Bloomberg: Политические высказывания Маска повлияли на деятельность компании Tesla 6 30.01.2025, 19:17

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Чистая прибыль компании за последний квартал прошлого года сократилась на 71%.

Tesla весьма повезло, что ее глава сблизился с президентом США, потому что последние показатели компании просто ужасны написал Bloomberg. Конечно, это не сказалось на общем благосостоянии самого богатого человека планеты, но сами по себе результаты интересны.

Tesla Inc. не оправдала ожиданий по прибыли за четвертый квартал. Промах был бы еще хуже, если бы Tesla не нажала на пару рычагов: продажи кредитов на выбросы парниковых газов в сочетании с необычно большой долей «прочего дохода», в основном из-за бухгалтерских изменений, связанных с владением биткоинами, составили 1,5 миллиарда долларов. С поправкой на налоги это половина всей прибыли Tesla за квартал. Эти доходы не просто слабые, но и низкого качества, анализирует издание.

Чистая прибыль автомобильной компании Tesla за последний квартал сократилась на 71% и составила 2,3 миллиарда долларов. После оглашения этих данных акции компании резко упали, потеряв около 3% на внебиржевых торгах.

Маск заявил о рекордных продажах автомобилей и аккумуляторов в последнем квартале прошлого года. Но каким-то образом это обернулось противоположным результатом для ее финансовых показателей. Средняя выручка с одного проданного автомобиля, без учета лизинга и кредитов, упала ниже 40 000 долларов, а валовая маржа на этой основе снизилась примерно до 5 100 долларов; опять же, это самый низкий показатель с 2018 года.

Любопытно, что в косвенной форме Tesla обозначила проблему, представив ее в виде... победы. В последнем отчете о прибылях она отметила, что снизила среднюю стоимость производства автомобилей до самого низкого уровня в истории - менее 35 000 долларов за штуку. Это так. Но это привлекает внимание к основной проблеме: производственные затраты Tesla снижаются ничтожно малыми темпами. Среднее снижение за квартал за последние два года составило менее 2%.

В связи с политическими высказываниями Маска в Европе и США (хотя и по другой причине) спрос на автомобили впервые в истории компании сократился — их было продано даже меньше, чем в 2023 году. Дилеры сообщают, что заказчики в Германии и Польше, хотя и не массово, но отказываются от уже забронированных моделей. Компания Маска начала нести репутационные убытки.

Тем не менее, во время, отвечая на вопросы о прибылях и убытках, Илон Маск был настроен экспансивно, хотя и говорил в основном о других вещах, кроме продаж электромобилей, на которые приходится подавляющее большинство доходов и прибыли Tesla. Конечно же, большое место занимали самоуправляемые автомобили: Маск заявил, что «реальность автономии уже наступила», а затем сказал, что она еще не совсем наступила, и Tesla запустит роботакси в Остине в июне. Акции Tesla взлетели на вторичном рынке на этой фразе, несмотря на то, что в ней просто указывался месяц для достижения цели 2025 года, о которой Маск уже говорил ранее. Кроме того, он надеется на модернизированную версию Model Y, стоимость которой в улучшенной комплектации составит 60 990 евро.

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