Где в Беларуси самая дорогая земля? 1 30.01.2025, 20:12

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Опубликована статистика.

Национальное кадастровое агентство опубликовало данные о стоимости земли в Беларуси. Данные о кадастровой цене белорусских земель опубликованы в журнале Министерства финансов «Финансы, учет, аудит», пишет сайт «Про недвижимость».

Авторы статьи констатировали, что кадастровая цена земель в ряде случаев существенно выросла по сравнению с предыдущей кадастровой оценкой, и этот тренд наиболее затронул самые дорогие земли.

Первые места среди городов с самой дорогой землей заняли:

Минск (средняя кадастровая стоимость — 699,4 руб. за кв. м, +48,5% к уровню 2019 года);

Фаниполь (256,9 руб., +70,5%);

Заславль (235,1 руб., +106,6%);

Брест (207,01 руб., +74,7%).

Что касается районов Беларуси с самой дорогой землей, то здесь лидеры такие:

Минский район (177,7 руб. за кв.м, +51,3% к уровню 2019 года);

Смолевичский район (40,07 руб., +63,3%);

Дзержинский район (34,06 руб., +52,9%);

Пуховичский (23,03 руб., +59%);

Молодечненский (23 руб., +34,7%).

Сотрудники Национального кадастрового агентства отметили, что изменение кадастровой стоимости может быть связано с ростом цен на рынке недвижимости, улучшением инженерной и транспортной инфраструктуры, учетом дополнительных факторов оценки, совершенствованием технологии проведения кадастровой оценки.

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