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Украинские воины нанесли ракетный удар по станции управления «Орланом»

  • 30.01.2025, 20:14
  • 1,116
Украинские воины нанесли ракетный удар по станции управления «Орланом»

Видео.

Украинские защитники атаковали станцию управления российским беспилотником «Орлан». По ней был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица» в Telegram.

Как рассказали в ОСГВ «Хортица», разведчики 14-го полка беспилотных авиационных комплексов обнаружили наземную станцию управления дронов.

После этого разведчики скорректировали успешный ракетный удар по вражеской позиции, который нанесла реактивная артиллерия.

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