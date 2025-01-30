Украинские воины нанесли ракетный удар по станции управления «Орланом» 30.01.2025, 20:14

1,116

Видео.

Украинские защитники атаковали станцию управления российским беспилотником «Орлан». По ней был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица» в Telegram.

Как рассказали в ОСГВ «Хортица», разведчики 14-го полка беспилотных авиационных комплексов обнаружили наземную станцию управления дронов.

После этого разведчики скорректировали успешный ракетный удар по вражеской позиции, который нанесла реактивная артиллерия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com