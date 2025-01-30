Украинские воины нанесли ракетный удар по станции управления «Орланом»
- 30.01.2025, 20:14
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Украинские защитники атаковали станцию управления российским беспилотником «Орлан». По ней был нанесен ракетный удар.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица» в Telegram.
Как рассказали в ОСГВ «Хортица», разведчики 14-го полка беспилотных авиационных комплексов обнаружили наземную станцию управления дронов.
После этого разведчики скорректировали успешный ракетный удар по вражеской позиции, который нанесла реактивная артиллерия.