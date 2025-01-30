Бельгийцы, которые ездят на работу на велосипеде, за год дополнительно получают €810 4 30.01.2025, 20:19

В прошлом году каждый шестой бельгиец ездил на работу на велосипеде.

Бельгийские работники, что ездят на работу на велосипеде, получают компенсацию в размере 0,28 евро за километр. В прошлом году некоторым велосипедистам удалось таким образом заработать 810 евро, пишет Brussels Times.

По предварительным подсчетам, в прошлом году каждый шестой бельгиец ездил на работу на велосипеде. Средняя сумма выплаты за год составляет 460 евро – 38 евро в месяц.

Чаще велосипед выбирали:

Сотрудники, чей офис находится в радиусе до пяти км от дома. Их среднее количество поездок составляло два раза в неделю;

Работники, чья работа находилась на расстоянии более 20 км, велосипедом добирались значительно реже. Несмотря на это, именно они получали в среднем 800 евро.

Больше всего поклонников велосипедов живет во Фландрии – 20%, меньше всего в Брюсселе (7%) и Валлонии (2%).

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