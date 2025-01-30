закрыть
30 января 2025, четверг, 20:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бельгийцы, которые ездят на работу на велосипеде, за год дополнительно получают €810

4
  • 30.01.2025, 20:19
Бельгийцы, которые ездят на работу на велосипеде, за год дополнительно получают €810

В прошлом году каждый шестой бельгиец ездил на работу на велосипеде.

Бельгийские работники, что ездят на работу на велосипеде, получают компенсацию в размере 0,28 евро за километр. В прошлом году некоторым велосипедистам удалось таким образом заработать 810 евро, пишет Brussels Times.

По предварительным подсчетам, в прошлом году каждый шестой бельгиец ездил на работу на велосипеде. Средняя сумма выплаты за год составляет 460 евро – 38 евро в месяц.

Чаще велосипед выбирали:

Сотрудники, чей офис находится в радиусе до пяти км от дома. Их среднее количество поездок составляло два раза в неделю;

Работники, чья работа находилась на расстоянии более 20 км, велосипедом добирались значительно реже. Несмотря на это, именно они получали в среднем 800 евро.

Больше всего поклонников велосипедов живет во Фландрии – 20%, меньше всего в Брюсселе (7%) и Валлонии (2%).

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко