Финальный матч Кубка Беларуси пройдет на построенном китайцами Национальном стадионе
- 30.01.2025, 20:35
Матч должен пройти 24 мая.
Исполком Беларусской федерации футбола провел заседание 30 января, по итогам сообщается, что уже в месяц открытия на построенном китайцами Национальном футбольном стадионе в Минске пройдет завершающий матч Кубка Беларуси по футболу.
«Определилось и место проведения финального матча «Betera-Кубок Беларуси по футболу среди мужских команд сезона 2024/2025». Им станет Национальный футбольный стадион, торжественное открытие которого запланировано на май 2025 года», — сообщили в АБФФ.
По расписанию матч должен пройти 24 мая.
Также на заседании исполкома прояснилось, когда стартует новый чемпионат Беларуси в высшей лиге. Первый тур запланирован на 13−16 марта.
Напомним, Национальный футбольный стадион на 33 тысячи зрителей строится возле нынешнего стадиона «Трактор» на улице Ванеева с 2020 года. Вместе с ним возводили и бассейн международного класса возле станции метро «Молодежная», который официально открыли в ноябре прошлого года, а с конца декабря уже продают абонементы.
В январе 2023-го стало известно, что основной инвестор Китай выделил на оба проекта 50 млн долларов в дополнение к предыдущим 235 млн.
В конце августа 2024-го сообщалось, что возведение Национального футбольного стадиона находится в финальной стадии. По паспорту объекта, его должны были сдать в том же году в декабре.