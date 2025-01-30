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Финальный матч Кубка Беларуси пройдет на построенном китайцами Национальном стадионе

  • 30.01.2025, 20:35
Финальный матч Кубка Беларуси пройдет на построенном китайцами Национальном стадионе

Матч должен пройти 24 мая.

Исполком Беларусской федерации футбола провел заседание 30 января, по итогам сообщается, что уже в месяц открытия на построенном китайцами Национальном футбольном стадионе в Минске пройдет завершающий матч Кубка Беларуси по футболу.

«Определилось и место проведения финального матча «Betera-Кубок Беларуси по футболу среди мужских команд сезона 2024/2025». Им станет Национальный футбольный стадион, торжественное открытие которого запланировано на май 2025 года», — сообщили в АБФФ.

По расписанию матч должен пройти 24 мая.

Также на заседании исполкома прояснилось, когда стартует новый чемпионат Беларуси в высшей лиге. Первый тур запланирован на 13−16 марта.

Напомним, Национальный футбольный стадион на 33 тысячи зрителей строится возле нынешнего стадиона «Трактор» на улице Ванеева с 2020 года. Вместе с ним возводили и бассейн международного класса возле станции метро «Молодежная», который официально открыли в ноябре прошлого года, а с конца декабря уже продают абонементы.

В январе 2023-го стало известно, что основной инвестор Китай выделил на оба проекта 50 млн долларов в дополнение к предыдущим 235 млн.

В конце августа 2024-го сообщалось, что возведение Национального футбольного стадиона находится в финальной стадии. По паспорту объекта, его должны были сдать в том же году в декабре.

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