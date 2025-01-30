Один крупнейших нефтяных портов РФ на Балтийском море встал из-за удара украинского дрона 30.01.2025, 20:40

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Налет украинских дронов на Россию 29 января, вероятно, парализовал работу одного из главных нефтяных портов страны — Усть-Луги на Балтийском море, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, отгрузка в порту, через который за рубеж танкеры вывозят каждый пятый баррель экспортной нефти РФ, остановилась в среду. Этому предшествовал налет БПЛА на Тверскую область, где, по утверждению губернатора Игоря Рудени, 9 дронов были сбиты в районе города Андреаполь.

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал Bloomberg, что мишенью налета стала нефтеперекачивающая станция в Андреаполе — часть «Балтийской трубопроводной системы-II», по которой нефть транспортируется в Усть-Лугу из ведущего в Европу трубопровода «Дружба». По словам чиновника, перекачку сырья в порт пришлось остановить. Последний танкер вышел из Усть-Луги в среду утром, отмечает Bloomberg.

В прошлом году через Усть-Лугу, которая входит в топ-5 крупнейших портов Европы, на экспорт отправлялось в среднем 650 тысяч баррелей российской нефти в день. Впрочем, в последние недели декабря отгрузки из порта снизились почти на 40%, а в январе стали стали минимальными с 2021 года. Этому предшестовала авария на крупной насосной станции Транснефти в Брянской области, из-за чего прокачку нефти по «Дружбе» приостанавливали. Сам порт Усть-Луга, расположенный на расстоянии более 900 км от границы с Украиной, попал под налет БПЛА 6 января. Хотя в результате удара пострадали несколько емкостей с горючим, на отгрузки из порта это не повлияло, писал Bloomberg.

Налет 29 января стал вторым по масштабам с начала год: по данным Минобороны РФ, в нем было задействовано не менее 104 БПЛА. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал о попытке удара по Смоленской АЭС, а в Нижегородской области мишенью дронов стал нефтеперерабатывающий завод «Сибур-Кстово». Из-за пожара он был вынужден остановить производство.

24 января из-за пожара после налета дронов остановил отгрузки Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», который входит в топ-5 крупнейших в России и снабжает топливом в том числе московский регион.

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