Ученые создали видеоигру, которая за минуту может диагностировать у ребенка аутизм 30.01.2025, 20:48

Формат игры делает диагностику увлекательной для детей.

Ученые из Института Кеннеди Кригера и Университета Ноттингем Трент предложили метод для диагностики расстройств аутистического спектра (РАС), основанный на компьютерной оценке двигательной имитации (CAMI). Предложенный инструмент использует технологию видеоигр для анализа того, как дети повторяют движения цифрового аватара, пишет «Хайтек».

В тестировании «игры» приняли участие 183 ребенка в возрасте от 7 до 13 лет, разделенные на четыре группы: дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), с РАС и сопутствующим СДВГ, только с РАС и нейротипичные дети. Во время минутного теста две камеры Xbox Kinect записывали, как участники копируют танцевальные движения аватара на экране.

«Диагностика аутизма может быть сложной задачей, особенно когда у детей есть пересекающиеся черты с другими состояниями, такими как СДВГ», — отметил детский невролог и директор Центра исследований нейроразвития и визуализации в Институте Кеннеди Кригера Стюарт Мостофски.

Результаты показали, что метод способен не только отличать детей с аутизмом от нейротипичных детей с точностью 80%, но и различать РАС и СДВГ с точностью 70%. Это особенно важно, учитывая, что традиционная диагностика аутизма часто требует много времени и поиск высококвалифицированных врачей.

«Что действительно делает CAMI захватывающим, так это его простота», — отмечает доктор Бахар Тунчгенч из Университета Ноттингем Трент. По его словам, формат видеоигры делает диагностику увлекательной для детей и обеспечивает быструю интерпретацию результатов для врачей.

Исследователи планируют адаптировать метод для тестирования детей младшего возраста и детей с более серьезными нарушениями развития. Они надеются, что в будущем CAMI станет доступным диагностическим инструментом в клиниках по всему миру, что позволит раньше выявлять аутизм и своевременно оказывать необходимую поддержку.

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