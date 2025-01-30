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Сотни сербских студентов отправились в многодневный марш в знак протеста

  • 30.01.2025, 21:01
  • 1,018
Сотни сербских студентов отправились в многодневный марш в знак протеста

Студенты начали 80-километровый марш из Белграда в Новый Сад.

В четверг, 30 января, сотни студентов сербских университетов начали 80-километровый марш из Белграда в Новый Сад, чтобы присоединиться к протестам, которые продолжаются после смертельного обвала кровли на железнодорожном вокзале в ноябре, в результате которого погибли 15 человек.

Об этом пишет агентство AP.

Как отмечается, студенты планируют за два дня добраться до Нового Сада, где 1 февраля запланирована массовая блокада городских мостов через Дунай в знак протеста против коррупции и бездействия властей.

По дороге студентов встречало радостное население, которое выходило из домов, предлагая напитки, фрукты или блины.

Протест, начавшийся как борьба против коррупции при заключении строительных контрактов, перерос в серьезный вызов для авторитарного режима президента Александара Вучича.

Студенты, которые живут в палатках на факультетах и организуют ежедневные акции протеста, выражают решимость достичь справедливости и заставить власть изменить свою политику.

Студенты заявили, что этими протестами хотят показать, что не остановятся, пока не будет достигнута справедливость.

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