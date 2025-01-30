В Беларуси смягчат уголовное наказание за наркотики

В Беларуси смягчат уголовное наказание за наркотики5
- 30.01.2025, 21:11
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Подробности.
В Беларуси в скором времени могут смягчить наказание по многим уголовным статьям.
На заседании второй сессии «совета республики» поддержан соответствующий законопроект, пишет БелТА.
Цель документа – усиление гуманизма в уголовном законодательстве и поддержание баланса его норм.
В частности, пересмотрены санкции по некоторым статьям. Теперь они включают альтернативные виды наказаний, такие как штрафы, арест, исправительные работы и ограничение свободы.
Предложено не назначать лишение свободы женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении детей младше 14 лет или детей-инвалидов.
Рекомендуется не отправлять в места заключения несовершеннолетних и инвалидов первой группы, если они совершили преступление впервые и оно не связано с покушением на жизнь и здоровье людей либо экстремистскими действиями.
Для ряда экономических правонарушений также предусмотрены менее строгие меры наказания.
Изменения коснулись и статей по незаконному обороту наркотиков. Статья 328 УК дополняется альтернативой – арестом и ограничением свободы.
Как сообщается, суд сможет рассматривать вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных или замене оставшейся части наказания на более мягкое по ходатайству осужденного или его защитника.