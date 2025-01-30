Трамп хочет уничтожать ракеты «космическими перехватчиками» 8 30.01.2025, 21:17

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СМИ узнали детали «Железного купола» для США.

СМИ узнали детали «Железного купола» для США. В частности, президент Дональд Трамп хочет уничтожать ракеты «космическими перехватчиками».

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, в понедельник президент Дональд Трамп подписал указ о создании «Железного купола для Америки». Он приказал министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить план «противоракетного щита следующего поколения», который бы уничтожил «любое иностранное воздушное нападение на Родину», используя, среди прочих методов, «космические перехватчики» - сеть спутников с мощным лазерным оружием.

Как отметил аналитик безопасности Джо Сиринчоне, «нам (США, - ред) понадобится развернуть более 24,7 тысяч батарей Iron Dome, чтобы защитить 3,7 млн квадратных миль континентальной территории Соединенных Штатов», это бы стоило почти 2,5 трлн долларов и «даже не защитило бы Мар-а-Лаго от ракет, выпущенных с Багамских островов, примерно в 80 милях».

Как подчеркивает издание, несмотря на все технологические разработки за последние четыре десятилетия, строительство «щита противоракетной обороны над всей нашей страной», как обещано в платформе Республиканской партии до 2024 года, «не является более практичным сегодня, чем в 1983 году».

«Существует нулевая возможность создания комплексной противоракетной обороны Соединенных Штатов в обозримом будущем», - сказал журналистам Джеймс Миллер, занимавший должность заместителя министра обороны в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Он добавил, что «многие исследования показали, что космические перехватчики имеют ценность, только если противник не предпринимает очевидных шагов для их победы».

«Я не думаю, что мы можем рассчитывать на то, что наши противники так глупы», - сказал он.

Идея космического поражения ракет из космоса для США не нова. В 1983 году тогдашний президент Рональд Рейган объявил о начале Стратегической оборонной инициативы, широко известной как «Звездные войны», с целью сделать ядерное оружие «бессильным и устаревшим».

Он представил, что лазеры в космосе сбивают советские межконтинентальные баллистические ракеты, фактически создавая космический щит, чтобы спасти Америку от ядерного Армагеддона.

Спустя более 40 лет и сотни миллиардов долларов расходов на противоракетную оборону Соединенные Штаты так и не приблизились к достижению этой идеи. Космические лазеры не оказались практичными. Так же не подошла и идея с отправкой тысяч перехватчиков в космос. Airborne Laser - Boeing 747, оснащенный лазером — попал на этап испытаний, прежде чем его отменили как слишком непрактичный.

В то же время Соединенные Штаты разработали и развернули эффективные средства защиты, такие как батарея Patriot и система обороны на большой высоте (THAAD), для использования против ракет малой и средней дальности. Но попытки остановить ракетно-ядерный удар по Соединенным Штатам никогда не продвигались дальше, чем развертывание экс-президентом Джорджем Бушем в 2004 году 44 наземных перехватчиков на Аляске и в Калифорнии.

Эта система была разработана для защиты от нескольких ракет, а не от масштабной ядерной атаки со стороны России или Китая. Хотя и непонятно, сможет ли система достичь даже этой цели, потому что в испытаниях перехватчики поражали свои цели только в 50% случаев.

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