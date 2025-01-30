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Яромир Ягр продал родной клуб в Чехии

  • 30.01.2025, 21:30
Яромир Ягр продал родной клуб в Чехии
Яромир Ягр

Легендарный хоккеист продал 80% клуба ради привлечения средств в команду.

Олимпийский чемпион Нагано в составе сборной Чехии 52-летний Яромир Ягр продал 80% доли в своем клубе «Кладно» бизнесмену Томашу Драстилу, оставив себе миноритарный пакет, пишет AP.

Финансовые подробности сделки не сообщаются. Ягр и Драстил заявили, что основной причиной сделки было укрепление финансового положения клуба, который занимает предпоследнее место в чешской экстралиге.

Ягру с 2011 года принадлежала доля в 70%, с 2017-го он получил клуб в полную собственность.

Ягр является воспитанником «Кладно» и вернулся в клуб из НХЛ в 2018 году. По окончании текущего сезона чех собрался завершить карьеру.

Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах выступал в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) с «Питтсбург Пингвинз». Является олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (2005, 2010).

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