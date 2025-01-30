Оплачивать газ в ЕРИП белорусам теперь нужно по-новому

Оплачивать газ в ЕРИП белорусам теперь нужно по-новому2
- 30.01.2025, 21:51
- 2,662
Как это сделать.
В «Мингазе» предупредили белорусов об изменениях при оплате услуг в ЕРИП.
Как сообщает агентство «Минск-Новости», в организации обратили внимание, что сейчас вносить денежные средства за газоснабжение можно по новой ветке.
Например, для жителей Минска алгоритм такой. В ЕРИП нужно выбрать: коммунальные платежи – газоснабжение АИС «Расчет-ЖКУ» – Минск – Мингаз – Газоснабжение АИС «Расчет-ЖКУ».
После ввести номер лицевого счета, написать последние показания счетчика и совершить платеж.
При отсутствии информации о лицевом счете в новой ветке или же ошибке можно произвести оплату по старой ветке платежей.
До какого числа оплачивать газ?
В «Мингазе» напомнили, что оплата за услугу должна производиться с 15-го по 25-е число каждого месяца.
При этом нет необходимости в самостоятельном расчете суммы, так как показания счетчика вводятся в новой ветке ЕРИП, а система автоматически отображает сумму к оплате.
Консультации можно получить по телефону 162 (с 08:00 до 20:00 ежедневно).