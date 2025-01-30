закрыть
30 января 2025, четверг, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оплачивать газ в ЕРИП белорусам теперь нужно по-новому

2
  • 30.01.2025, 21:51
  • 2,662
Оплачивать газ в ЕРИП белорусам теперь нужно по-новому

Как это сделать.

В «Мингазе» предупредили белорусов об изменениях при оплате услуг в ЕРИП.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», в организации обратили внимание, что сейчас вносить денежные средства за газоснабжение можно по новой ветке.

Например, для жителей Минска алгоритм такой. В ЕРИП нужно выбрать: коммунальные платежи – газоснабжение АИС «Расчет-ЖКУ» – Минск – Мингаз – Газоснабжение АИС «Расчет-ЖКУ».

После ввести номер лицевого счета, написать последние показания счетчика и совершить платеж.

При отсутствии информации о лицевом счете в новой ветке или же ошибке можно произвести оплату по старой ветке платежей.

До какого числа оплачивать газ?

В «Мингазе» напомнили, что оплата за услугу должна производиться с 15-го по 25-е число каждого месяца.

При этом нет необходимости в самостоятельном расчете суммы, так как показания счетчика вводятся в новой ветке ЕРИП, а система автоматически отображает сумму к оплате.

Консультации можно получить по телефону 162 (с 08:00 до 20:00 ежедневно).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко