Оплачивать газ в ЕРИП белорусам теперь нужно по-новому 2 30.01.2025, 21:51

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Как это сделать.

В «Мингазе» предупредили белорусов об изменениях при оплате услуг в ЕРИП.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», в организации обратили внимание, что сейчас вносить денежные средства за газоснабжение можно по новой ветке.

Например, для жителей Минска алгоритм такой. В ЕРИП нужно выбрать: коммунальные платежи – газоснабжение АИС «Расчет-ЖКУ» – Минск – Мингаз – Газоснабжение АИС «Расчет-ЖКУ».

После ввести номер лицевого счета, написать последние показания счетчика и совершить платеж.

При отсутствии информации о лицевом счете в новой ветке или же ошибке можно произвести оплату по старой ветке платежей.

До какого числа оплачивать газ?

В «Мингазе» напомнили, что оплата за услугу должна производиться с 15-го по 25-е число каждого месяца.

При этом нет необходимости в самостоятельном расчете суммы, так как показания счетчика вводятся в новой ветке ЕРИП, а система автоматически отображает сумму к оплате.

Консультации можно получить по телефону 162 (с 08:00 до 20:00 ежедневно).

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