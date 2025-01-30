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СМИ: Директор Речицкого метизного завода вернулся на работу после задержания

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  • 30.01.2025, 22:06
СМИ: Директор Речицкого метизного завода вернулся на работу после задержания
Виктор Самончик

Виктор Самончик возглавляет завод 13 лет.

Директора Речицкого метизного завода Виктора Самончика после задержания заметили на рабочем месте, пишет «Флагшток».

Как сообщил источник «Флагштока», связанный с деятельностью Речицкого метизного завода, вчера, 29 января, руководитель присутствовал на рабочем месте:

«Директор был на работе, даже демонстративно посещал цеха. Что было поводом для задержания, точно никто не знает. На уровне слухов поговаривают про финансовые дела, так как работника из бухгалтерии тоже увозили на допрос».

«Флагшток» позвонил на предприятие. В приемной ответили, что директора в кабинете нет, но на заводе он присутствует.

Издание отмечает, что опровергать задержание руководителя крупного предприятия Гомельской области силовыми органами заводское руководство и госСМИ не решились.

Напомним, Виктор Самончик возглавляет Речицкий метизный завод 13 лет. Причина его задержания работникам неизвестна, но они восприняли это событие с тревогой. В коллективе сначала предполагали, что задержание произошло по «политическим» причинам.

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