Польша строит одну из самых больших морских ветровых электростанций в мире 30.01.2025, 22:24

Baltica 2 в Балтийском море сможет обеспечить зеленой энергией около 2,5 млн домохозяйств.

Польская энергетическая группа (PGE) и датская компания Orsted приступили к строительству морской ветровой электростанции Baltica 2, которая станет одной из крупнейших в мире. Проект оценивается в 30 млрд злотых (около 7 млрд евро) и является частью стратегии энергетического перехода Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

Церемония начала строительства состоялась при участии премьер-министра Польши Дональда Туска, который подчеркнул, что эта инвестиция является важным шагом в развитии возобновляемой энергетики страны.

«До 2040 года мы планируем получать от ветроэнергетики 18 гигаватт электроэнергии, что эквивалентно четырем атомным электростанциям», – заявил Туск.

Baltica 2 будет размещаться в Балтийском море между городами Устка и Хочево. Расстояние от берега до ближайшей турбины составит 40 км. Ветропарк будет состоять из 107 турбин мощностью 14 МВт каждая, а общая площадь его размещения составит около 190 км. Ожидается, что электростанция сможет снабдить зеленой энергией около 2,5 млн домохозяйств.

Финансирование проекта включает 15 млрд злотых от PGE, а также 6 млрд злотых из Национального плана восстановления. Ввод электростанции в эксплуатацию запланирован на 2027 год, и уже через три года морская ветроэнергетика должна покрывать 20% потребления электроэнергии в Польше.

По словам главы Польской ассоциации ветроэнергетики Януша Гайовецкого, Baltica 2 станет важным этапом в изменении энергетического рынка страны. Он также отметил, что Балтийское море станет ключевой платформой для развития возобновляемой энергетики как в Польше, так и Европе.

«Первые киловатт-часы из морских ветроэлектростанций поступят в сеть уже в следующем году», – отметил Гайовецкий.

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