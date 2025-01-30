Зеленский провел «долгий разговор» с Будановым

Зеленский провел «долгий разговор» с Будановым2
- 30.01.2025, 22:49
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Что известно.
Президент Украины Владимир Зеленский провел «долгий разговор» с главой ГУР Кириллом Будановым. В частности, обсуждались «различные сценарии».
Об этом сообщает его Telegram.
«Был сегодня долгий разговор с Будановым относительно наших задач и перспектив, различных сценариев. Важно действовать активно», - рассказал он.
Кроме того, Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«Главком — доклад по фронту и Курской операции. Очень важно, чтобы каждый день давал нам новые результаты и чтобы такими результатами становились потери врага, потери России», - констатировал президент Украины.