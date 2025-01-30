закрыть
31 января 2025, пятница, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на кофе обновили рекорд

  • 30.01.2025, 23:01
  • 1,068
Цены на кофе обновили рекорд

Из-за низких запасов в Бразилии.

Мировые цены на арабику превысили $3,60 за фунт, обновив исторический максимум. Причина – ограниченные запасы в Бразилии, которая является крупнейшим производителем этого сорта кофе в мире, и опасения относительно нового урожая. Об этом сообщает Reuters.

По данным трейдеров, 70-80% нынешнего урожая арабики в Бразилии уже проданы, а новые сделки заключаются медленно. Бразилия производит почти половину мирового объема арабики – высококачественного сорта, используемого в зерновых смесях. Хотя погодные условия в стране улучшились после прошлогодней засухи, ожидается, что новый урожай будет на 4,4% меньше предыдущего.

Торговая компания HedgePoint Global Markets отмечает, что мировые запасы кофе остаются ограниченными. Продают урожай медленно как во Вьетнаме, так и Центральной Америке и Колумбии, а бразильские фермеры не спешат выходить на рынок.

Фьючерсы на арабике на бирже ICE достигли $3,6945 за фунт, что на 15% выше начала года. В конце концов цена закрылась на уровне $3,6655 (+2,5%).

Робуста, более дешевый сорт кофе, который используют для производства растворимого кофе, подорожала на 0,9% до $5609 за тонну.

Ожидается, что экспорт кофе из Индии – пятого крупнейшего производителя робусты – в 2025 году сократится более чем на 10% из-за уменьшения урожая и незначительных остатков. Между тем, фермеры во Вьетнаме и Бразилии сдерживают продажи в ожидании дальнейшего роста цен.

По оценкам брокера Sucden, резервные запасы Бразилии сократились до 500 тысяч. мешков, хотя обычно они составляют около 8 миллионов. Это означает, что любые погодные риски могут еще больше расшатать рынок. В компании прогнозируют, что мировой рынок кофе завершит сезон с дефицитом уже четвертый год.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко