Цены на кофе обновили рекорд 30.01.2025, 23:01

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Из-за низких запасов в Бразилии.

Мировые цены на арабику превысили $3,60 за фунт, обновив исторический максимум. Причина – ограниченные запасы в Бразилии, которая является крупнейшим производителем этого сорта кофе в мире, и опасения относительно нового урожая. Об этом сообщает Reuters.

По данным трейдеров, 70-80% нынешнего урожая арабики в Бразилии уже проданы, а новые сделки заключаются медленно. Бразилия производит почти половину мирового объема арабики – высококачественного сорта, используемого в зерновых смесях. Хотя погодные условия в стране улучшились после прошлогодней засухи, ожидается, что новый урожай будет на 4,4% меньше предыдущего.

Торговая компания HedgePoint Global Markets отмечает, что мировые запасы кофе остаются ограниченными. Продают урожай медленно как во Вьетнаме, так и Центральной Америке и Колумбии, а бразильские фермеры не спешат выходить на рынок.

Фьючерсы на арабике на бирже ICE достигли $3,6945 за фунт, что на 15% выше начала года. В конце концов цена закрылась на уровне $3,6655 (+2,5%).

Робуста, более дешевый сорт кофе, который используют для производства растворимого кофе, подорожала на 0,9% до $5609 за тонну.

Ожидается, что экспорт кофе из Индии – пятого крупнейшего производителя робусты – в 2025 году сократится более чем на 10% из-за уменьшения урожая и незначительных остатков. Между тем, фермеры во Вьетнаме и Бразилии сдерживают продажи в ожидании дальнейшего роста цен.

По оценкам брокера Sucden, резервные запасы Бразилии сократились до 500 тысяч. мешков, хотя обычно они составляют около 8 миллионов. Это означает, что любые погодные риски могут еще больше расшатать рынок. В компании прогнозируют, что мировой рынок кофе завершит сезон с дефицитом уже четвертый год.

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